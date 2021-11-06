На перекрестке проспекта Энтузиастов и Наставников произошло ДТП с разъяренным водителем

На перекрестке проспекта Энтузиастов и Наставников произошло ДТП с разъяренным водителем. Фото: группа Вконтакте/"ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На перекрестке проспекта Энтузиастов и Наставников произошло ДТП с разъяренным водителем. Фото: группа Вконтакте/"ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В ночь с пятого на 6 октября на перекрестке проспекта Энтузиастов и Наставников произошло ДТП с участием трех машин. Водитель одно из них попытался сбежать от сотрудников правоохранительных органов.

На проспекте Энтузиастов и Наставников произошло ДТП. В группе ВКонтакте «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы сообщили о столкновении трех автомобилей. В социальной сети отмечается, что водитель красной машины попытался сбежать от правоохранительных органов.

«Водитель и пассажир серой машины, вроде, нормально ходят, а вот водитель красной похоже не совсем в адеквате. Были крики, пытались подраться два человека. До последнего не оставлял попыток сбежать, в машину его запихивали уже втроём», — сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам очевидцев, ГАИ приехала через пять минут после вызова.

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