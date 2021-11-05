Маршрутный автобус сбил пятилетнюю девочку на Балканской площади

Во Фрунзенском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал ребенок.

Инцидент случился вечером 5 ноября на Балканской площади.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на источники в экстренных службах, маршрутный автобус сбил пятилетнюю девочку. Известно, что сбивший ребёнка автобус № 50 принадлежит «Пассажиравтотрансу».

На место происшествия прибыли скорая и полиция. Ребенок находится в сознании. Подробности произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru соощала о том, что автобус и грузовик устроили ДТП на проспекте Маршала Козакова, заблокировав движение транспорта. К настоящему моменту проезд свободен, но дорожная ситуация затруднена.