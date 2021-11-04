ДТП с автобусом и грузовиком перекрыло движение на Маршала Казакова

ДТП с автобусом и грузовиком перекрыло движение на Маршала Казакова
ДТП на проспекте Маршала Казакова. Фото: ВКонтакте/"ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Автобус и грузовик устроили ДТП на проспекте Маршала Козакова, заблокировав движение транспорта. К настоящему моменту проезд свободен, но дорожная ситуация затруднена.

Авария случилась сегодня, 4 ноября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Перекрыли движение по Маршала Казакова от Маршала Жукова к пр. Стачек», — написал автор записи.

На кадрах видно, что транспортные средства отделались наименьшими повреждениями, но собрали крупную пробку. По словам очевидцев, к настоящему моменту, ситуация разрешилась, но проезд по участку все еще немного затруднен.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что два большегруза поломали светофоры и камеры в тоннеле дамбы на 24 миллиона.

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