ДТП с автобусом и грузовиком перекрыло движение на Маршала Казакова

Автобус и грузовик устроили ДТП на проспекте Маршала Козакова, заблокировав движение транспорта. К настоящему моменту проезд свободен, но дорожная ситуация затруднена.
Авария случилась сегодня, 4 ноября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«Перекрыли движение по Маршала Казакова от Маршала Жукова к пр. Стачек», — написал автор записи.
На кадрах видно, что транспортные средства отделались наименьшими повреждениями, но собрали крупную пробку. По словам очевидцев, к настоящему моменту, ситуация разрешилась, но проезд по участку все еще немного затруднен.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что два большегруза поломали светофоры и камеры в тоннеле дамбы на 24 миллиона.