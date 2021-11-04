Два большегруза поломали светофоры и камеры в тоннеле дамбы на 24 миллиона

Два большегруза поломали светофоры и камеры в тоннеле дамбы на 24 миллиона
Большегруз повредил имущество КЗС. Фото: скриншот instagram

Негабаритные грузовики повредили светофоры в районе дамбы. Сумма ущерба составила около 24 млн рублей.

Дорожный инцидент произошел в среду, 3 ноября. Около 18:35 перед въездом в тоннель сработала система определения негабаритных транспортных средств, движение автотранспорта было полностью остановлено, в том числе негабаритного «Вольво».

Оказалось, что высота груза составила 4,86 м, при допустимой 4,5 м. Также был остановлен второй грузовик «Мерседес». Оба водителя остались дожидаться инспекторов ДПС, а транспорт переставлен в правую полосу движения, для открытия тоннеля.

Как сообщили в пресс-службе КЗС, водитель «Мерседес» не стал дожидаться правоохранителей, а решил продолжить движение. Большегруз заехал в тоннель, повредив его оборудование. Экипаж ГБР начал преследование нарушителя, но водитель проигнорировал требование об остановке и уехал в сторону Кронштадта. Водитель Вольво также скрылся с места остановки. Позже их удалось остановить в Кронштадте.

В результате такой поездки были повреждены и полностью разбиты светофоры, камеры видеонаблюдения и другие элементы технологических систем, движение в тоннеле экстренно закрыли. Сумма поврежденного имущества КЗС составила около 24 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что замена барьерного камня перекроет КАД до 4 ноября.

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