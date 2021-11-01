Замена барьерного камня перекроет КАД до 4 ноября

Замена барьерного камня перекроет КАД до 4 ноября
Часть КАДа будет перекрыта. Фото: скриншот Instagram

В Петербурге будет перекрыта часть КАДа. В связи с этим местные автомобилисты столкнуться с некоторыми неудобствами.

Дирекция комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений в социальной сети Instagram сообщала, что с завтрашнего дня будут проходить дорожные работы по замене барьерного камня на съезде судопропускного сооружения С-2. В связи с этим со 2 по 4 ноября придется полностью перекрыть южный съезд с финской стороны.

«Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства и убедительно просит водителей транспортных средств следить за сообщениями на информационных табло, дорожной разметкой, знаками, ограждениями, а также соблюдать скоростной режим», — заявили в учреждении.

Ранее Gazeta.Spb.ru сообщала, что на севере КАД полностью перекроют движение.

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