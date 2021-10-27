На севере КАД полностью перекроют движение

Для проведения дорожных работ на петербургской КАД между развязками с Выборгским шоссе и проспектом Энгельса две ночи подряд будут приостанавливать движение.

Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Кольцевую полностью перекроют в ночь на 31 октября.

Автомобилистам преградят путь с 23:30 до 23:45; с 00:45 до 01:00, с 02:45 до 03:00. Также дорогу перекроют в ночь на 2 ноября (с 23:45 до 00:00, с 02:45 до 03:00).

В это время над проезжей частью КАД будут монтировать П-образные металлические опоры, предназначенные для размещения дорожных знаков. Для перекрытия дороги привлекут машины перекрытия.

В пресс-службе объяснили, что перекрытие движения необходимо для обеспечения безопасности водителей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на трассе «Кола» организуют реверсивное движение.