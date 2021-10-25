На трассе «Кола» организуют реверсивное движение

Работы будут проводить поэтапно с 26 по 31 октября с 8:00 до 20:00. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Работы будут проводить поэтапно с 26 по 31 октября с 8:00 до 20:00. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

На федеральной трассе Р-21 «Кола» в Ленобласти введут реверсивное движение.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», скорость движения ограничат для установки знаков и укрепления обочин на участке с 236 по 250 км, недалеко от города Лодейное Поле.

Работы будут проводить поэтапно с 26 по 31 октября с 8:00 до 20:00.

«В период с 26 по 31 октября 2021 года будет поэтапно вводиться реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч. На данном участке дороги всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении», — говорится в сообщении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области в Гатчинском районе из-за капитального ремонта моста через реку Вайя на 40-ом километре федеральной дороги Р-23 вводится реверсивное движение со светофорным регулированием.