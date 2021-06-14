На мосту через Вайю организуют реверсивное движение

На мосту через Вайю организуют реверсивное движение
На мосту через Вайю на трассе Р-23 под Гатчиной вводится реверсивное движение. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области в Гатчинском районе из-за капитального ремонта моста через реку Вайя на 40-ом километре федеральной дороги Р-23 вводится реверсивное движение со светофорным регулированием.

О том, что с 15 июня учреждается реверсивное движение сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

При ремонте создадут устройство нового пролетного строения, гидроизоляция, перильные ограждения, уложат новый асфальт, создадут новое электроосвещение, а также укрепят обочины и откосы конусов.

В конце же будет нанесена дорожная разметка.

Капитальный ремонт моста через реку Вайя планируется закончить в августе 2022 года.

Кроме того, что на мосту транспорт будет ездить в реверсивном режиме со светофорным регулированием, еще будет ограничена скорость до 40 км/ч.

Отмечается, что пешеходам возможно будет ходить лишь по одной стороне искусственного сооружения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге новые ограничения движения в связи с Евро-2020.

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