В Петербурге новые ограничения движения в связи с Евро-2020

В связи с подготовкой и проведением матчей чемпионата Европы по футболу вводятся новые ограничения движения транспорта. Фото: Комитет по транспорту СПб

В связи с подготовкой и проведением матчей чемпионата Европы по футболу вводятся новые ограничения движения транспорта. Фото: Комитет по транспорту СПб

В связи с подготовкой и проведением матчей чемпионата Европы по футболу вводятся новые ограничения движения транспорта.

Так, до 12 часов ночи 3 июля будет введен запрет остановки машин по нечетной стороне Морского пр. от Спортивной ул. до Петроградской ул., Спортивной ул. от Лазаревского моста до Вязовой ул., Морскому пр. от Петроградской ул. до пр. Динамо, Крестовскому пр. от Южной дороги до Рюхиной ул., Северной дорога от Бодрова пер. до стадиона «Газпром Арена», Рюхиной ул. от Кемской ул. до Крестовского пр., Петроградской ул. от Морского пр. до Большого Крестовского моста, Бодрову пер., Южной дороге и ул. Савиной.

Также будет произведено зачехление дорожных знаков «Полоса для велосипедистов» по Северной дороге, Морскому пр., Южной дороге, Рюхиной ул., Большому Крестовскому мосту, Теннисной аллее, Большой Зеленина ул., Велосипедной аллее, Левашовскому пр. и Яхтенному мосту.

В связи с проведением мероприятий по размещению Зоны болельщиков финального турнира Евро-2020 движение машин будет прекращено:

— с 00.00 11 июня до 24.00 1 июля по нечетной стороне наб. канала Грибоедова вдоль д. 3, четной стороне наб. канала Грибоедова от Невского пр. до Инженерной ул. и от Царицынского проезда до Мало-Конюшенного моста, наб. р. Мойки от Аптекарского пер. до наб. Лебяжьей канавки, , нечетной стороне Большой Конюшенной ул. от Волынского пер. до Конюшенной пл., четной стороне Большой Конюшенной ул. от Невского пр. до Конюшенной пл., проезду вдоль Марсова поля, Конюшенной пл., Царицынскому проезду, Конюшенному пер. и Шведскому пер.

— с 23.00 27 июня до 24.00 часов 1 июля по проезду вдоль д. 4 и д. 6-8 по Дворцовой пл., проезду вдоль д. 4 по Дворцовой пл., Миллионной ул. от Дворцовой пл. до наб. Зимней канавки.

Обращаем внимание, что с 00.00 11 июня до 24.00 1 июля будет организовано:

— одностороннее движение по Аптекарскому пер. в направлении от Миллионной ул. к наб. р. Мойки;

— двустороннее движение по четной стороне Большой Конюшенной ул. от Волынского пер. до Шведского пер., Итальянской ул. от наб. канала Грибоедова до д. 7 по Итальянской ул., проезду вдоль Марсова поля, нечетной стороне наб. канала Грибоедова от Невского пр. до Ново-Конюшенного моста.

Также с 00.00 11 июня до 24.00 1 июля будет запрещена остановка автотранспорта по Волынскому пер, нечетной стороне наб. канала Грибоедова: от Невского пр. до Конюшенной пл., четной стороне Большой Конюшенной ул. от Невского пр. до Шведского пер., Чебоксарскому пер., наб. р. Мойки от Аптекарского пер. до Мошкова пер. и проезду вдоль Марсова поля, нечетной стороне Большой Конюшенной ул. от Конюшенной пл. до Волынского пер.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ночь с 12 на 13 июня мосты Петербурга разводиться не будут.