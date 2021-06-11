В ночь с 12 на 13 июня мосты Петербурга разводиться не будут

В ночь с 12 на 13 июня мосты Петербурга разводиться не будут
Мосты не будут разводить в связи с празднованием 12 июня Дня России. Фото: пресс-служба правительства Петербурга.

В ночь с 12 на 13 июня мосты Петербурга разводиться не будут.

Мосты не будут разводить в связи с празднованием 12 июня Дня России, сообщает СПб ГБУ Мостотрест.

Так, согласно постановлению Правительства Санкт-Петербурга «Об утверждении правил эксплуатации мостов и набережных в Санкт-Петербурге», разводка мостов не производится в нерабочие праздничные дни России.

При наличии изменений в графике разводки, информация будет оперативно опубликована на сайте https://mostotrest-spb.ru/.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны в дни матчей ЕВРО-2020 украсит новая подсветка. В дни Чемпионата Европы по футболу Северная столица получит праздничное световое оформление. В честь Евро-2020 по-новому подсветят Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны.

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