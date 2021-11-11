В Петербурге школьник сломал девочке позвоночник

В Петербурге школьник сломал девочке позвоночник
Школьник ударил девочку ногой по спине. Фото: pixabay.com

Ребенка госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

В Выборгском районе в одной из школ произошел инцидент, в результате которого госпитализировали восьмилетнюю девочку. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает 78.ru, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на улице Композиторов. По предварительным данным, мальчик ударил девочку ногой по спине. После этого ребенку потребовалась помощь врачей. Медики поставили диагноз: перелом 5-6 позвонков грудного отдела позвоночника.

Пострадавшая находится в больнице в удовлетворительном состоянии. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что во Всеволожском районе водитель «Ленд Крузера» влетел в дерево и переломал ноги.

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