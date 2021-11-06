Во Всеволожском районе водитель «Ленд Крузера» влетел в дерево и переломал ноги

Водитель не справился с управлением и влетел в дерево. Фото: pixabay.com

Водитель не справился с управлением и влетел в дерево. Фото: pixabay.com

Водитель иномарки мог быть пьян.

Во Всеволожском районе Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате «встречи» водителя «Ленд Крузера» с деревом у первого, по словам очевидцев, сломаны ноги. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

По неподтвержденным данным, автомобилист, влетевший в дерево, был в состоянии алкогольного опьянения.

Не справившись с управлением водитель улетел с дороги на 2-ой Поперечной улице в Ново-Ковалёво. На место дорожной аварии прибыла карета скорой медицинской помощи. По информации пользователя Сети, у мужчины сломаны ноги.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожском районе Ленинградской области в результате ДТП скончался пассажир «Лады Гранты».