В Ленобласти в результате ДТП скончался пассажир «Лады Гранты»

В Ленобласти в результате ДТП скончался пассажир &#171;Лады Гранты&#187;
В результате ДТП скончался один человек. Фото: Pixabay

Во Всеволожском районе Ленинградской области после аварии со смертельным исходом было возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 4 ноября, примерно в полдень на перекрестке 122 км автодороги «Магистральная».

52-летний мужчина, за рулем «Хавэйл» поворачивал налево, однако не предоставил преимущество в движении. Авто столкнулось с «Ладой Грантой». Управлял машиной российского бренда 23-летний молодой человек.

В итоге водителя «Лады» пришлось госпитализировать, при этом, ее 37-летний пассажир скончался на месте.

Водитель «Хавэйл» задержан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Мурманском шоссе в результате ДТП погибла женщина.

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