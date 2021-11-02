На Мурманском шоссе в результате ДТП погибла женщина

На Мурманском шоссе в результате ДТП погибла женщина. Фото: группа "Вконтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

На Мурманском шоссе в результате ДТП погибла женщина. Фото: группа "Вконтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

В Петербурге в 20:10 на 125-м км дороги Мурманского шоссе произошла авария со смертельным исходом для одного из участников ДТП.

В результате столкновения двух машин на Мурманском шоссе скончалась девушка. Об аварии стало известно из группы Вконтакте «ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге».

Сегодня, 2 ноября, около 20:10 произошло столкновение двух автомобилей марок Volkswagen Polo и Mitsubishi Outlander. Машины столкнулись лоб в лоб, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На место прибыли скорая, полиция и сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации. Женщину, которая находилась в Volkswagen Polo спасти не удалось.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что мужчина мог не справиться с управлением автомобиля из-за боли в сердце. Инцидент случился на 60 километре автодороги «Кола».