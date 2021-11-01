Полиция выяснит обстоятельства ДТП на «Коле», в котором погиб пенсионер

У мужчины заболело сердце и он потерял сознание. Фото: pixabay.com

У мужчины заболело сердце и он потерял сознание. Фото: pixabay.com

Мужчина мог не справиться с управлением автомобиля из-за боли в сердце.

В Ленинградской области сегодня днем, 1 ноября, произошла жесткая авария, в результате которой погиб 74-летний мужчина. Полиция занимается выяснением обстоятельств происшествия и уже готова поделится некоторыми подробностями. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и региону.

Инцидент случился на 60 километре автодороги «Кола». По предварительным данным, автомобиль пожилого водителя оказался в кювете, а затем в канаве со сточной водой. В результате ДТП мужчина погиб, а его супруга осталась жива. Женщина рассказала, что перед инцидентом муж жаловался на боли в сердце и потерял сознание.

Известно, что пассажирка не пострадала. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пьяный водитель, сбивший пенсионерку на Подвойского, получил условный срок. Женщина в результате инцидента получила тяжелые травмы.