Пьяный водитель, сбивший пенсионерку на Подвойского, получил условный срок

Женщина в результате инцидента получила тяжелые травмы.

В Санкт-Петербурге не стали сажать в тюрьму водителя, по вине которого серьезного пострадала пенсионерка. Он отделался условным сроком. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Инцидент произошел на улице Подвойского летом 2020 год. Водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, чуть не врезался в другой автомобиль. В попытке увернуться, машина оказалась на пешеходном переходе, по которой шла пенсионерка. Женщина, соблюдавшая ПДД, получила серьезные травмы. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Подозреваемый вину признал, раскаялся и принес извинения потерпевшей. Он готов возместить любой моральный и материальный ущерб. Мужчину приговорили к четырем годам лишений свободы условно. Также с него в пользу потерпевшей взыскали 250 000 рублей за имущественный ущерб и 500 000 рублей за моральный вред.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали водителя маршрутки, который мог изнасиловать 44-летнюю пассажирку.