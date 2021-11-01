В Петербурге задержали водителя маршрутки, который мог изнасиловать 44-летнюю пассажирку

В Петербурге задержали водителя маршрутки, который мог изнасиловать 44-летнюю пассажирку
Водитель маршрутки мог изнасиловать двух пассажирок за месяц. Фото: Baltphoto

Также мужчину подозревают в еще одном похожем преступлении.

В Санкт-Петербурге задержали водителя маршрутки, который может быть причастен сразу к нескольким изнасилованиям. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Известно, что инцидент произошел 27 октября на улице Сочинской. По предварительным данным, водитель изнасиловал 44-летнюю пассажирку, а через два дня был задержан. Про подозреваемого известно, что это 49-летний гражданин среднеазиатского государства.

Полицейские предполагают, что мужчина мог также изнасиловать 18-летнюю девушку. Преступление было совершено 16 октября на Тихорецком проспекте при схожих обстоятельствах.

На данный момент возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 132 УК РФ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти девушку избил и изнасиловал знакомый. 28-летнего подозреваемого «взяли» прямо на месте происшествия. Он сидел у места случившегося, в машине.

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