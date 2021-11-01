Удовлетворил потребности: в Ленобласти девушку избил и изнасиловал знакомый

Удовлетворил потребности: в Ленобласти девушку избил и изнасиловал знакомый
Девушку в Ленобласти изнасиловал ее знакомый. Фото: pixabay.com

В Приозерском районе Ленинградской области произошло преступление сексуального характера.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 31 октября, на рассвете, по номеру «112» сообщили об изнасиловании на Привокзальной улице у дома №52.

Пострадавшей оказалась 23-летняя девушка. Ее избил и изнасиловал знакомый. 28-летнего подозреваемого «взяли» прямо на месте происшествия. Он сидел у места случившегося, в машине.

Позднее выяснилось, что мужчина нанес жертве многочисленные удары по лицу и телу. С целью подавления воли последней и удовлетворения своих половых потребностей, он совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы четыре года назад.

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