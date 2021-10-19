В Ленобласти задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы 4 года назад

Во Всеволожском районе Ленобласти задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы. Злоумышленник напал на несовершеннолетнюю жительницу четыре года назад.

Преступный инцидент произошел в период с 1 июня по 10 июля 2017 года. Правоохранители установили, что неработающий мужчина в садоводстве под Лемболово, применив физическую силу, изнасиловал девочку, которой тогда было 11 лет.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был задержан и помещен в изолятор.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что школьного охранника заподозрили в развращении ребенка в Петербурге. В отдел полиции обратилась мать девочки.