В Ленобласти задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы 4 года назад

В Ленобласти задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы 4 года назад
Полицейские задержали мужчину. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Во Всеволожском районе Ленобласти задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы. Злоумышленник напал на несовершеннолетнюю жительницу четыре года назад.

Преступный инцидент произошел в период с 1 июня по 10 июля 2017 года. Правоохранители установили, что неработающий мужчина в садоводстве под Лемболово, применив физическую силу, изнасиловал девочку, которой тогда было 11 лет.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был задержан и помещен в изолятор.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что школьного охранника заподозрили в развращении ребенка в Петербурге. В отдел полиции обратилась мать девочки.

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