Школьного охранника заподозрили в развращении детей в Петербурге

В Петербурга в отношении школьного охранника возбудили уголовное дело. Его подозревают в домогательствах к ребенку.

В субботу,16 октября, в отдел полиции обратилась 39-летняя женщина. Она рассказала, что в тот же день 71-летний мужчина в одной из школ Невского района под предлогом забрать журнал завел в помещение охранника ее 15-летнюю дочь, где совершил в отношении нее развратные действия.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в понедельник, 18 октября сотрудника школы вызвали в следственный комитет, в отношении него возбудили уголовное дело. Мужчину поместили в изолятор.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что продавца шавермы заподозрили в развращении несовершеннолетних в Петергофе.