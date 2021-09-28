Продавца шавермы заподозрили в развращении несовершеннолетних в Петергофе

В Петродворцовом районе Петербурга задержали продавца шавермы, подозреваемого в развращении несовершеннолетних.

В понедельник, 27 сентября, в отдел полиции обратилась жительница Петергофа с заявлением о том, что 16 сентября в помещении кафе на Ропшинском шоссе мужчина совершил развратные действия в отношении ее 14-летней дочери.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 26 числа женщина заявляла, что «продавец шавермы пристает к детям». Задержанным оказался 29-летний гражданин Узбекистана, проживающий на улице Блан-Менильская в Петергофе.

В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионера из Колпино задержали за развращение восьмилетней.