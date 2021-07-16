Пенсионера из Колпино задержали за развращение восьмилетней

Пенсионера из Колпино задержали за развращение восьмилетней
Подозреваемый в развращении девочки задержан. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Колпино полицейские задержали 70-летнего мужчину. Его подозревают в развращении маленькой девочки.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне днем в полицию обратилась 24-летняя женщина с Пролетарской улицы. Она сообщила правоохранителям, что ее восьмилетняя дочь подверглась развратным действиям сексуального характера. Это случилось 12 июля у дома на Пролетарской.

Спустя два часа после обращения предполагаемого преступника поймали. В отдел доставили 70-летнего мужчину, ближе к полуночи его задержали. Открыто уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 21-летнего петербуржца задержали за половое сношение с 15-летней девочкой. При этом правонарушитель знал, что пострадавшая не достигла шестнадцати лет.

колпино криминал развратные действия развращение


 

Новости партнеров
В Петербурге начали действовать новые коронавирусные ограничения
В Петербурге начали действовать новые коронавирусные ограничения
В Петербург привезли партию
В Петербург привезли партию "КовиВака", но привиться им нельзя
Госпитализированной с COVID-19 певице МакSим стало лучше
Госпитализированной с COVID-19 певице МакSим стало лучше
За сутки на COVID-19 снова протестировали более 40 тысяч петербуржцев
За сутки на COVID-19 снова протестировали более 40 тысяч петербуржцев
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Подготовка к параду на День ВМФ остановит троллейбусы в центре Петербурга
На развязке КАД с проспектом Энгельса закроют два съезда
Мошенники обманули пенсионерку почти на миллион в Петербурге
Пенсионера из Колпино задержали за развращение восьмилетней
Рекорд по смертям и утечка вируса в лаборатории: COVID-19 в России и мире
В Петербурге мигрант получил ножевое ранение
На балконе пенсионерки с деменцией в Ломоносове нашли сгнивший труп
Из Фонтанки выловили половину тела мужчины