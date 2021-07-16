Пенсионера из Колпино задержали за развращение восьмилетней

В Колпино полицейские задержали 70-летнего мужчину. Его подозревают в развращении маленькой девочки.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне днем в полицию обратилась 24-летняя женщина с Пролетарской улицы. Она сообщила правоохранителям, что ее восьмилетняя дочь подверглась развратным действиям сексуального характера. Это случилось 12 июля у дома на Пролетарской.

Спустя два часа после обращения предполагаемого преступника поймали. В отдел доставили 70-летнего мужчину, ближе к полуночи его задержали. Открыто уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 21-летнего петербуржца задержали за половое сношение с 15-летней девочкой. При этом правонарушитель знал, что пострадавшая не достигла шестнадцати лет.