21-летнего петербуржца задержали за половое сношение с 15-летней девочкой

Парень неоднократно вступал в связь с девушкой, не достигшей шестнадцатилетнего возраста. Фото: pixabay.com

Парень неоднократно вступал в связь с девушкой, не достигшей шестнадцатилетнего возраста. Фото: pixabay.com

В Петербурге в Московском районе города 21-летний молодой человек неоднократно вступал в связь с девушкой, не достигшей шестнадцатилетнего возраста.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 11 июня в отдел полиции сообщили, что в период с 12 апреля по 26 мая 21-летний мужчина не раз совершал половые сношения и развратные действия с девушкой 2005 года рождения. При этом правонарушитель знал, что пострадавшая не достигла шестнадцати лет.

В тот же день подозреваемого задержали. Было возбуждено уголовное дело. Молодому человеку избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Однако 15 июля правоохранителям стало известно, что подозреваемый дополнительно изобличен в совершении половых сношений и развратных действий с той же девушкой. Сообщается, что это происходило шесть раз с 7 по 31 мая.

Мужчине мера пресечения не изменялась.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 26-летнего петербуржца обвиняют в изнасиловании 15-летней дочери своей сожительницы.