На проспекте Художников иномарка лежит вверх тормашками

В Выборгском районе Петербурга случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого иномарка легла на крышу.

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 11 ноября, авария случилась на перекрёстке проспекта Художников и Сиреневого бульвара. При этом, пользователи сети в комментариях к записи писали, что в месте аварии, автомобилисты обычно едут тихо, потому как проезд довольно узкий.

Судя по фотографиям, опубликованным в Сети, на место случившегося уже прибыла карета скорой медицинской помощи.

В каком состоянии пассажиры, находившиеся внутри иномарки, неизвестно.

Ранее Gazeta.SPB.ru сообщала, что на трассе Амурск-Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском крае перевернулся автобус с 25 пассажирами. За медицинской помощью обратились шесть человек, одна женщина госпитализирована.