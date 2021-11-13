Почти два миллиона петербуржцев привились от COVID-19

В Петербурге продолжают вакцинация от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге продолжают вакцинация от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

Полный цикл вакцинации от COVID-19 прошли почти 2 млн жителей Петербурга, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

По данным на субботу, 13 ноября, полностью завершили цикл вакцинации 1 999 037 человек.

В настоящее время в городе развернуто 9 488 коек для лечения пациентов с COVID-19 и пневмониями. Доля свободного коечного фонда составляет 37,85%. На амбулаторном лечении находятся более 40 тыс. человек.

Напомним, за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошло 70 случаев, подцепили коронавирус еще 39 256 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожилых маломобильных жителей Петербурга будут прививать от коронавируса по месту жительства. Кроме того, работодатель также имеет право отстранить от работы не вакцинированного сотрудника старше 60-лет до окончания эпидемии коронавируса без сохранения зарплаты.