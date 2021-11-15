Владимир Путин отменил указ Бориса Ельцина

Глава Российской Федерации Владимир Путин решил отменить указ первого президента России Бориса Ельцина о приравнивании ряда районов Карелии к территории Крайнего Севера.

Соответствующий документ был выложен на официальном интернет-портале правовой информаци 12 ноября.

Своим указом Владимир Путин отменил закон от 20 декабря 1993 года, согласно которому отдельные районы Карелии приравнивались к условиям проживания на Крайнем Севере. Из списка пропали Коми, Бурятия и Коми-Пермяцкий автономный округ Пермского края.

Данное решение было принято в соответствии с изменением Стратегии развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент РФ Владимир Путин и его коллега из Белоруссии Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства на заседании Высшего государственного совета.