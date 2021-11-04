Путин и Лукашенко подписали декрет Союзного государства

Президент РФ Владимир Путин и его коллега из Белоруссии Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства на заседании Высшего государственного совета.

Руководители стран утвердили 28 одобренных в сентябре союзных программ Москвы и Минска, а также основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Кроме того, лидеры России и Белоруссии утвердили военную доктрину и одобрили концепцию миграционной политики.

Путин назвал подписание декрета Союзного государства серьезным шагом вперед. По его словам, документ связан не с внутриполитическими повестками в двух странах.

«Он связан с необходимостью эффективно функционировать нашим экономикам и создавать конкурентные преимущества для того, чтобы повышать эффективность нашей работы, которая в конечном итоге направлена на повышение благосостояния наших граждан», — цитирует Путина РИА Новости.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия в случае внешней агрессии станет единой военной базой с Россией.