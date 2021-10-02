Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия в случае внешней агрессии станет единой военной базой с Россией

Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия в случае внешней агрессии станет единой военной базой с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии считает русских и белорусов братскими народами, строительству будущего, которого никто не сможет помешать, сообщает «СБ. Беларусь сегодня».

Александр Лукашенко дал большое интервью CNN, где обозначил свою позицию по многим ключевым вопросам внешней и внутренней политике страны. Так, например, он заявил, что республика со времен Советского союза является форпостом Союзного государства.

«Если нужно будет, то Беларусь превратится в единую базу Беларуси и России, военную базу, для того чтобы противостоять вашей агрессии», — сказал он.

Он рассказал, что на территории страны есть всего две гражданские базы: одна для раннего обнаружения пуска ядерных ракет и вторая — база связи, благодаря которой российские Вооруженные силы осуществляют связь со своим флотом в Атлантике. На обеих базах служат человек 30-40, утверждает глава республики.

На вопрос о суверенитете республики Александр Лукашенко назвал глупостью то, что Беларусь может войти в состав США, Великобритании или России. Он назвал вопрос о потере независимости и вхождении в состав России «выдумкой коллективного Запада».

«И никаких цен здесь нет и быть не может. Суверенитет и независимость любой страны не покупается и не продается. Тем более это не со мной», — отметил он.

Лукашенко выразил мнение, что никто не сможет помешать строительству будущего двух братских народов, у которых едина политика и цели.

«У вас англосаксонское мышление. Мы никогда ни с президентом Путиным, ни на других уровнях не ведем так разговор: вы нам заплатите или мы чего-то обещаем», — уточнил президент.

На встрече с журналистом CNN были затронуты вопросы о ситуации в Афганистане, COVID-19, прав человека и мирных демонстраций на территории страны.

Ранее Gazeta.SPb писала, что Александр Лукашенко не имеетт оснований для извинений перед гражданами республики.

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