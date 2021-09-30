Лукашенко не видит причин извиняться перед белорусами

Лукашенко заявил, что не думает, что ему есть за что извиняться. Фото: сайт Кремля

Лукашенко заявил, что не думает, что ему есть за что извиняться. Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии оснований для извинений перед гражданами республики.

Об этом белорусский лидер заявил в эфире телеканала CNN. На вопрос о том, не хочет ли он воспользоваться возможностью извиниться перед гражданами Белоруссии, Лукашенко ответил, что не хочет этого делать.

«Если бы я когда-то захотел это сделать, то сделал бы через белорусские СМИ», — отметил Лукашенко, добавив, что не думает, что ему есть за что извиняться.

Также он назвал утверждения о нарушениях прав человека в Белоруссии «вымыслами и фантазиями».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин усмехнулся, когда Лукашенко говорил о поглощении Белоруссии. Лукашенко заявил, что Россия не собирается поглощать его страну и такое даже невозможно представить. Всех заинтересовала реакция Владимира Путина – он усмехнулся.