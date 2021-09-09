Путин усмехнулся, когда Лукашенко говорил о поглощении Белоруссии

Глава России после общения с коллегой прибывал в хорошем настроении.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не собирается поглощать его страну и такое даже невозможно представить. Всех заинтересовала реакция Владимира Путина – он усмехнулся.

9 сентября Путин и Лукашенко встретились в Москве, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество между странами. После общения они провели совместную пресс-конференцию. Глава Белоруссии отметил, что они не обсуждали поглощение Россией Белоруссии. Лукашенко убежден, что они «этой болезнью и не болели».

«Если кто-то этим болел, можем подлечить»,

— добавил политик.

Путин посмеялся со слов Лукашенко. Непонятно, что именно стало причиной такой радости.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин и Лукашенко согласовали объединение рынка газа России и Белоруссии. Президенты общались на протяжении трех часов.