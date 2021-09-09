Путин усмехнулся, когда Лукашенко говорил о поглощении Белоруссии

Путин усмехнулся, когда Лукашенко говорил о поглощении Белоруссии
Россия не собирается поглощать Белоруссию, считает Лукашенко. Фото: pixabay.com

Глава России после общения с коллегой прибывал в хорошем настроении.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не собирается поглощать его страну и такое даже невозможно представить. Всех заинтересовала реакция Владимира Путина – он усмехнулся.

9 сентября Путин и Лукашенко встретились в Москве, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество между странами. После общения они провели совместную пресс-конференцию. Глава Белоруссии отметил, что они не обсуждали поглощение Россией Белоруссии. Лукашенко убежден, что они «этой болезнью и не болели».

«Если кто-то этим болел, можем подлечить»,

— добавил политик.

Путин посмеялся со слов Лукашенко. Непонятно, что именно стало причиной такой радости.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин и Лукашенко согласовали объединение рынка газа России и Белоруссии. Президенты общались на протяжении трех часов.

александр лукашенко белоруссия владимир путин


 

Новости партнеров
Синоптик рассказал, когда петербуржцам ждать отопления
Синоптик рассказал, когда петербуржцам ждать отопления
На Индустриальном проспекте
На Индустриальном проспекте "Рено" пробил ограждение и выехал на "встречку"
В Петербурге появился перечень адресов работы передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД на неделю
В Петербурге появился перечень адресов работы передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД на неделю
"Пушкинская карта" отказывается платить за культурные мероприятия петербургской молодежи
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин усмехнулся, когда Лукашенко говорил о поглощении Белоруссии
На Коломяжском мотоцикл врезался в открытую дверь легковушки
Ростуризм досрочно завершил программу туристического кешбэка
В Гатчине разыскивают 10-летнюю девочку
Из Петербурга будут летать регулярные самолеты в Дубай
На «Скандинавии» на бок прилег самосвал: водителя осматривают врачи
Россия снимет все ограничения на авиасообщение с Белоруссией
Путин и Лукашенко согласовали объединение рынка газа России и Белоруссии