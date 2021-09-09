Путин и Лукашенко согласовали объединение рынка газа России и Белоруссии

Президенты общались на протяжении трех часов.

Президент России Владимир Путин и глав Белоруссии Александр Лукашенко сегодня, 9 сентября, общались на протяжении трех часов. Их продуктивная беседа закончилась только поздним вечером. Об этом рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Путин остался доволен переговорами – он назвал их «насыщенными и конструктивными». В итоге главам государств удалось согласовать все 28 программ по Союзному государству. Так, например, в 2023 году будет подписан договор об объединении рынка газа России и Белоруссии. Также власти России и Белоруссии будут интегрировать валютные системы и бороться вместе с терроризмом.

Путин добавил, что в Белоруссии наконец стабилизировалась политическая обстановка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, зачем Путин позвал Лукашенко в Кремль.