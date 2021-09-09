Стало известно, зачем Путин позвал Лукашенко в Кремль

Стало известно, зачем Путин позвал Лукашенко в Кремль
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: www.kremlin.ru

Оказалось, что президент России Владимир Путин попросил белорусского лидера Александра Лукашенко приехать в Москву 9 сентября для того, чтобы поговорить о результатах работ по Союзному государству за последнее время.

Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Российской Федерации отметил, что очень рад коллеге, а также объяснил, для чего Лукашенко попросили приехать в столицу России. Так, Путин планировал обсудить итоги того, что в последнее время было сделано в формировании программ развития Союзного государства.

Президент РФ добавил, что данную сферу довольно давно разрабатывали и специалисты, и чиновники.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко.

кремль лукашенко москва переговоры путин


 

Новости партнеров
В Петербурге появится первая площадь с буквой Ё в названии
В Петербурге появится первая площадь с буквой Ё в названии
Разрешение на
Разрешение на "гетто": тысячи жителей в Рыбацком уже четвертый год бьются за место в маршрутке
Женщинам каких знаков зодиака уготовано счастье в браке
Женщинам каких знаков зодиака уготовано счастье в браке
В Петербурге наградили самых добрых жителей города
В Петербурге наградили самых добрых жителей города
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Пулково уже неделю живет студент из Италии
В Ленобласти сдали первый корпус проблемного ЖК «Северный вальс»
Азмун может покинуть «Зенит» следующим летом
В 2021 году от ковида умерли около 700 медработников
Эргашев: Петербург вышел на плато по заболеваемости коронавирусом
В Роспотребнадзоре объяснили, как совместить прививки от гриппа и ковида
В Петербурге Hyundai открыл крупнейший в РФ завод
Стало известно, зачем Путин позвал Лукашенко в Кремль