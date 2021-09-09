Стало известно, зачем Путин позвал Лукашенко в Кремль

Оказалось, что президент России Владимир Путин попросил белорусского лидера Александра Лукашенко приехать в Москву 9 сентября для того, чтобы поговорить о результатах работ по Союзному государству за последнее время.
Об этом сообщает РИА Новости.
Глава Российской Федерации отметил, что очень рад коллеге, а также объяснил, для чего Лукашенко попросили приехать в столицу России. Так, Путин планировал обсудить итоги того, что в последнее время было сделано в формировании программ развития Союзного государства.
Президент РФ добавил, что данную сферу довольно давно разрабатывали и специалисты, и чиновники.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко.