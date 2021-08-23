Путин поговорил по телефону с Лукашенко

Путин поговорил по телефону с Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: www.kremlin.ru

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко.

По данным Telegram-канала «Пул первого», лидеры двух стран обсудили стороны обсудили экономическую составляющую взаимоотношений двух государств.

«Говорили о союзных программах, которые на сегодняшний день в высокой степени готовности. Конкретные решения будут приняты в ближайшее время. Также обсудили предстоящие учения «Запад-2021», — говорится в сообщении.

Также Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на границах Беларуси с НАТО.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о скором уходе с поста главы республики. Он заявил, что «очень скоро» его сменят другие люди. Отвечая на вопрос о том, кто сменит его на посту президента Белоруссии, Лукашенко заявил, что уже «вросся» в эту страну.

александр лукашенко владимир путин разговор


 

Новости партнеров
У поднимающего уровень Мирового океана ледника нашли аномальный источник тепла
У поднимающего уровень Мирового океана ледника нашли аномальный источник тепла
"Гусар" с саблей на Английской набережной оказался актером из сериала
В центре Петербурга пьяная молодежь избила лошадь
В центре Петербурга пьяная молодежь избила лошадь
Петербуржец оторвал зеркало с
Петербуржец оторвал зеркало с "Мерседеса", ранее подрезавшего его на дороге
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мясников назвал способы для сохранения здоровья детей
В Греции умер полностью вакцинированный пациент
Мамаев признался, что испытывает отвращение к экс-супруге
В московском метро избили родителей ребенка с аутизмом
В автомастерской на Химиков взорвалась бочка с топливом
Назван самый популярный автобусный маршрут в Петербурге
В Петербурге вряд ли построят в срок «Тучков буян»
Путин поговорил по телефону с Лукашенко