Путин поговорил по телефону с Лукашенко

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко.

По данным Telegram-канала «Пул первого», лидеры двух стран обсудили стороны обсудили экономическую составляющую взаимоотношений двух государств.

«Говорили о союзных программах, которые на сегодняшний день в высокой степени готовности. Конкретные решения будут приняты в ближайшее время. Также обсудили предстоящие учения «Запад-2021», — говорится в сообщении.

Также Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на границах Беларуси с НАТО.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о скором уходе с поста главы республики. Он заявил, что «очень скоро» его сменят другие люди. Отвечая на вопрос о том, кто сменит его на посту президента Белоруссии, Лукашенко заявил, что уже «вросся» в эту страну.