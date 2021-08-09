Лукашенко заявил, что «очень скоро» уйдет с поста президента

Лукашенко заявил, что &#171;очень скоро&#187; уйдет с поста президента
Лукашенко добавил, что в стране есть около 15-20 человек, достойных возглавить Белоруссию. Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о скором уходе с поста главы республики. Он заявил, что «очень скоро» его сменят другие люди.

Об этом президент РБ сообщил 9 августа на встрече с журналистами. Отвечая на вопрос о том, кто сменит его на посту президента Белоруссии, Лукашенко заявил, что уже «вросся» в эту страну. Он пока не представляет, чем будет заниматься после ухода.

«Это не значит, что я вцепился и посиневшими пальцами буду держаться за это кресло. Нет. После меня придут люди, даже очень скоро. Только вы там не парьтесь», — заявил президент.

Лукашенко добавил, что в стране есть около 15-20 человек, достойных возглавить Белоруссию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Лукашенко приказал перекрыть каждый метр белорусской границы.

александр лукашенко белоруссия уход с поста


 

Новости партнеров
Главой банды банковских мошенников в Петербурге оказалась 21-летняя студентка
Главой банды банковских мошенников в Петербурге оказалась 21-летняя студентка
Ковид
Ковид "встает в полный рост": Мясников напомнил о своей книге-пророчестве
Биолог рассказал о самых грибных местах в Ленобласти
Биолог рассказал о самых грибных местах в Ленобласти
Российский спортсмен был дисквалифицирован на Олимпиаде в Токио
Российский спортсмен был дисквалифицирован на Олимпиаде в Токио
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Скончалась актриса, сыгравшая соседку Жихареву в «Папиных дочках»
Стала известна причина смерти автоугонщика на Кораблестроителей
В Москву вернулись российские олимпийцы: спортсмены сошли с трапа
МакSим сама рассказала, как побывала на «том свете»
Ответные обвинения: в КНР считают, что США скрывали данные о первых случаях ...
«Теплосеть» проведет испытания в Выборгском и Калининском районах
Вас обманули: что нужно проверять в чеках из магазина
Что выбрать: «КовиВак» или «Спутник V»