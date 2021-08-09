Лукашенко заявил, что «очень скоро» уйдет с поста президента

Лукашенко добавил, что в стране есть около 15-20 человек, достойных возглавить Белоруссию. Фото: сайт Кремля

Лукашенко добавил, что в стране есть около 15-20 человек, достойных возглавить Белоруссию. Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о скором уходе с поста главы республики. Он заявил, что «очень скоро» его сменят другие люди.

Об этом президент РБ сообщил 9 августа на встрече с журналистами. Отвечая на вопрос о том, кто сменит его на посту президента Белоруссии, Лукашенко заявил, что уже «вросся» в эту страну. Он пока не представляет, чем будет заниматься после ухода.

«Это не значит, что я вцепился и посиневшими пальцами буду держаться за это кресло. Нет. После меня придут люди, даже очень скоро. Только вы там не парьтесь», — заявил президент.

Лукашенко добавил, что в стране есть около 15-20 человек, достойных возглавить Белоруссию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Лукашенко приказал перекрыть каждый метр белорусской границы.