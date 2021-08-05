Лукашенко приказал перекрыть каждый метр белорусской границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал перекрыть белорусскую границу.

Лукашенко поручил закрыть каждый метр границы с Польшей, Украиной, Латвией и Литвой. Так, с сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Белоруссии с сопредельной стороны, отметил президент. Об этом сообщает БЕЛТА.

Стране стоит опасаться выдворения в страну нелегалов, которые незаконно попали в Литву с территории Белоруссии. Лукашенко беспокоиться, что они начнут выдворять тех, кого они туда позвали.

Однако президент Белоруссии отметил, что литовские власти в курсе всех решений. Лукашенко обратил внимание на то, что Литву предупредили.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что согласно заявлению Кремля, в Петербурге завершили переговоры президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил, что в Северной столице закончилась встреча Владимира Путина с его коллегой Александром Лукашенко.