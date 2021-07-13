Переговоры Путина и Лукашенко подошли к концу

Согласно заявлению Кремля, в Петербурге завершили переговоры президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил, что в Северной столице закончилась встреча Владимира Путина с его коллегой Александром Лукашенко.
Разговор лидеров происходил в Константиновском дворце в Стрельне. Беседа была посвящена ситуации в экономике, сфере международных отношений.
Известно, что переговоры затянулись почти на пять с половиной часов.
На этот раз главы государств решили, что не станут давать прессе заявления.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Александр Лукашенко сказал о погоде в Петербурге: «у вас еще терпимо».