Александр Лукашенко о погоде в Петербурге: «еще терпимо»

Александр Лукашенко о погоде в Петербурге: &#171;еще терпимо&#187;
Александр Лукашенко отметил, что погода в Петербурге не настолька жаркая, как в Белоруссии. Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, спустившись с трапа самолета, поделился ощущениями от жары в Петербурге.

По его мнению, в Северной столице не так жарко, как в Белоруссии, сообщает телеграм-канал «Кровавая барыня».

«Нет, у вас ещё терпимо, у нас невыносимо», — объясняет Лукашенко, пытаясь расстегнуть верхнюю пуговицу на рубашке.

Напомним, что лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня, 13 июля, встретились в Петербурге для того, чтобы провести переговоры.

Как сообщает телеграм-канал «Пул Первого», который довольно близок к администрации Лукашенко, президенты договорились о встрече еще 1 июля в телефонном разговоре.

александр лукашенко аномальная жара новости СПб


 

Новости партнеров
Жара останется в Петербурге до середины июля
Жара останется в Петербурге до середины июля
Грибники Петербурга и Ленобласти рассказали об урожайных местах
Грибники Петербурга и Ленобласти рассказали об урожайных местах
На борту пропавшего на Камчатке самолета находятся чиновники и дети
На борту пропавшего на Камчатке самолета находятся чиновники и дети
Глава ЦИК: Петербург ждут серьезные меры в случае нарушений на сентябрьских выборах
Глава ЦИК: Петербург ждут серьезные меры в случае нарушений на сентябрьских выборах
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге стартовали переговоры Путина и Лукашенко
Петербург сделал все возможное, чтобы успешно провести матчи ЕВРО-2020
В Тосно мошенники уговорили пенсионерку продать квартиру и отдать деньги
Петербург готовят ко Дню ВМФ – Шойгу пообещал грандиозный парад
Управляющие ТЦ умоляют открыть фуд-корты за установку пунктов вакцинации
Петербуржцам рассказали, когда в городе ожидать похолодания
В Петербурге перекрыли КАД в день прилета Лукашенко и Путина
Более 28,6 млн россиян вакцинированы от COVID-19