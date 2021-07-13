Александр Лукашенко о погоде в Петербурге: «еще терпимо»

Александр Лукашенко отметил, что погода в Петербурге не настолька жаркая, как в Белоруссии. Фото: kremlin.ru

Александр Лукашенко отметил, что погода в Петербурге не настолька жаркая, как в Белоруссии. Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, спустившись с трапа самолета, поделился ощущениями от жары в Петербурге.

По его мнению, в Северной столице не так жарко, как в Белоруссии, сообщает телеграм-канал «Кровавая барыня».

«Нет, у вас ещё терпимо, у нас невыносимо», — объясняет Лукашенко, пытаясь расстегнуть верхнюю пуговицу на рубашке.

Напомним, что лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня, 13 июля, встретились в Петербурге для того, чтобы провести переговоры.

Как сообщает телеграм-канал «Пул Первого», который довольно близок к администрации Лукашенко, президенты договорились о встрече еще 1 июля в телефонном разговоре.