В Сергиево четыре часа тушили загоревшийся частный дом

В Сергиево четыре часа тушили загоревшийся частный дом
Пожар потушили. Фото: архив ГУ МЧС по Петербургу

В Красносельском районе Петербурга спасателям потребовалось четыре часа на тушение дома, который загорелся по всей площади.

Как сообщает городская пресс-служба ГУ МЧС, о пожаре в Сергиево стало известно в 15:23. На Российском бульваре, 34 загорелся частный дом.

Пожар начался в одноэтажном доме с мансардой, размер которого составляет 8 на 8 квадратных метров. Жилище оказалось полностью охвачено огнем, обстановка выгорела по всей площади.

К месту ЧП прибыли 15 человек личного состава и три пожарные машины. Потушить пожар удалось к 19:27.

Предварительно, в результате пожара никто не пострадал, об этом не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в подвале нежилого здания на Моховой произошел пожар. Возгорание началось в нежилом офисном здании в подвальном помещении площадью 100 квадратных метров в комнате площадью 25 квадратных метров.

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