В подвале нежилого здания на Моховой произошел пожар

Во вторник, 15 ноября, в Центральном районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании в 16:46 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, Моховая ул., дом 37.

В нежилом офисном здании в подвальном помещении площадью 100 квадратных метров в комнате площадью 25 квадратных метров выгорела обстановка на площади 1 квадратный метр, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Пожар ликвидирован до прибытия МЧС. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красногвардейском районе спасатели потушили пожар почти за 20 минут.