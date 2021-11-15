В подвале нежилого здания на Моховой произошел пожар

В подвале нежилого здания на Моховой произошел пожар
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Во вторник, 15 ноября, в Центральном районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании в 16:46 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, Моховая ул., дом 37.

В нежилом офисном здании в подвальном помещении площадью 100 квадратных метров в комнате площадью 25 квадратных метров выгорела обстановка на площади 1 квадратный метр, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Пожар ликвидирован до прибытия МЧС. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красногвардейском районе спасатели потушили пожар почти за 20 минут.

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