По мнению специалистов, энергетики могут привести к истощению организма

Употребление энергетиков может привести к истощению организма, сбою в работе нервной и всех гормональных систем, снижению иммунитета и повышения заболеваемости.

Энергетики могут оказать негативное влияние на организм. Об этом предупреждают врачи-неврологи Павел Хорошев и Роман Люкманов в беседе с Ura.ru. Специалисты описали, к чему может привести часто распитие этого напитка.

«Основной вред от энергетиков связан с тем, что они обладают истощающим действием. Мы с помощью энергетиков стимулируем метаболизм, из-за этого истощается ресурс клеток и нарушается их нормальная деятельность. Наблюдается сбой в работе гипофиза. Если употребление энергетиков стало системным, то в будущем будет сложно восстановить работу всех гормональных систем», — заявил Хорошев.

Передозировка энергетиками, по словам врача, может привести к тахикардии. Люкманов в свою очередь подчеркнул, что при любом искусственном увеличении потенциала в виде энергетиков организм тратит собственные ресурсы, которые необходимо будет восполнить. Если этого не происходит, то могут серьезно начать страдать системы жизнедеятельности. В первую очередь, отмечает специалист, страдает нервная система.

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