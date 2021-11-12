Как справляться с тревогой и научиться слушать себя

Как справляться с тревогой и научиться слушать себя. Фото: pixabay

Как справляться с тревогой и научиться слушать себя. Фото: pixabay

Состояние тревожности все еще продолжает присутствовать у россиян на фоне четвертой волны пандемии.

С состоянием тревожности можно справиться, если научиться слушать и слышать себя. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказала социальный психолог СПб ГБСУСО «Психоневрологический интернат №7» Татьяна Архипова.

По словам специалиста, существует два типа тревожности: ситуативная и индивидуальная. В первом случае человек начинает нервничать непосредственно перед наступлением какой-либо ситуации, во втором при тревожности нет какого-то определенного события или объекта, которые являются триггером тревожного состояния. Тревожности, по мнению Архиповой, подвержены те, кто предрасположены к этому генетически и имеют определенный тип нервной системы.

«Мы можем учиться контролировать заранее. То есть мы еще не испытываем тревожного состояния, мы можем себя как-то подготовить. Для этого мы должны знать, что тревога — это наши когнитивные убеждения, мы себя сами программируем. Главное — когда вы почувствовали тревогу, вы себе задайте вопрос: «Где я сейчас нахожусь?». С собой нужно поговорить, успокоить. Тревога лечится пониманием», — отмечает специалист.

Также эксперт заявила, что снизить тревожность можно посредством физических нагрузок, когда вырабатывается гормон кортизол и усиливается кровообращение. Тревожность, возникающую из-за электронных гаджетов, можно уменьшить, если взять под контроль время, проведенное в социальных сетях, и количество оповещений.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что врач поделился, какие психические расстройства появились у россиян во время пандемии. Он отмечает, что стало больше депрессий, появились люди с постковидной ипохондрией, с хроническим течением страха болезней.