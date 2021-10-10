Врач рассказал, какие психические расстройства появились у россиян после пандемии

Всё больше россиян страдают паранойей и придают большое значение конспирологическим теориям. Фото: Pixabay

Всё больше россиян страдают паранойей и придают большое значение конспирологическим теориям. Фото: Pixabay

Психиатр Андрей Шмилович поделился, какие психические расстройства появились у россиян после пандемии.

Он отмечает, что стало больше депрессий, появились люди с постковидной ипохондрией, с хроническим течением страха болезней. Всё больше россиян страдают паранойей и придают большое значение конспирологическим теориям, добавляет доктор. Об этом сообщают «Известия».

Шмилович обращает внимание на то, что люди чаще страдают от плохого сна, изменений настроения, тревожных состояний, пищевых растройств.

Он отметил, что число психических расстройств стало больше в полтора-два раза по сравнению с доковидными временами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новые ограничения из-за коронавирусной обстановки введут в Чечне с понедельника, 11 октября. Так, для входа общественные места нужен будет QR-код. Документ подписал глава регионального оперштаба Вахит Усмаев.