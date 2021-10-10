В Чечне введут QR-коды для посещения ресторанов, ТРЦ и магазинов

В Чечне введут QR-коды для посещения ресторанов, ТРЦ и магазинов
Также в Чечне усилены мероприятия по контролю за соблюдением жителей самоизоляции. Фото: pexels.com

Новые ограничения из-за коронавирусной обстановки введут в Чечне с понедельника, 11 октября. Так, для входа общественные места нужен будет QR-код. Документ подписал глава регионального оперштаба Вахит Усмаев.

С понедельника вход жителей Чечни в транспорт, магазины, торгово-развлекательные центры, кафе и рестораны будет разрешено только с QR-кодом или сертификатов о прививки против ковида, либо справки о перенесенном ковиде за последние полгода. Об этом сообщает ТАСС.

Также в Чечне усилены мероприятия по контролю за соблюдением жителей самоизоляции в течение 14 дней со дня установления контакта с заболевшим.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что кроссворды, витамины, стихи и решение математических задач могут ускорить восстановление памяти и умственных функций после ковида. Об этом заявили специалисты Роспотребнадзора.

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