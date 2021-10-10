Роспотребнадзор дал рекомендации по восстановлению памяти после COVID-19

Кроссворды, витамины, стихи и решение математических задач могут ускорить восстановление памяти и умственных функций после ковида. Об этом заявили специалисты Роспотребнадзора.

Так, терапевт Дарья Хавкина уверена, что полное восстановление памяти возможно, но сроки зависят от степени нарушений и терапии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Восстановительный период чаще всего занимает полтора-два месяца после выздоровления. Бывает и так, когда снижение памяти наблюдается до шести месяцев и дольше. Специалист отметила, что единой схемы нет, и восстанавливаться нужно в соответствии с рекомендацией врача.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ковид мог эволюционировать в теле инфицированного в 2012 году китайского шахтера, заявили ученые. Так, вирус мог эволюционировать и пережить много мутаций, если долго находился в теле одного человека.