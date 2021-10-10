Роспотребнадзор дал рекомендации по восстановлению памяти после COVID-19

Роспотребнадзор дал рекомендации по восстановлению памяти после COVID-19
Восстановительный период чаще всего занимает полтора-два месяца после выздоровления. Фото: pexels.com

Кроссворды, витамины, стихи и решение математических задач могут ускорить восстановление памяти и умственных функций после ковида. Об этом заявили специалисты Роспотребнадзора.

Так, терапевт Дарья Хавкина уверена, что полное восстановление памяти возможно, но сроки зависят от степени нарушений и терапии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Восстановительный период чаще всего занимает полтора-два месяца после выздоровления. Бывает и так, когда снижение памяти наблюдается до шести месяцев и дольше. Специалист отметила, что единой схемы нет, и восстанавливаться нужно в соответствии с рекомендацией врача.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ковид мог эволюционировать в теле инфицированного в 2012 году китайского шахтера, заявили ученые. Так, вирус мог эволюционировать и пережить много мутаций, если долго находился в теле одного человека.

коронавирус мнение врача память Роспотребнадзор ум


 

Новости партнеров
Первокурсник открыл стрельбу у гимназии СПбГУ
Первокурсник открыл стрельбу у гимназии СПбГУ
Пьяная компания молодежи разгромила зеркала и капоты автомобилей на Луначарского
Пьяная компания молодежи разгромила зеркала и капоты автомобилей на Луначарского
Юлия Пересильд: что известно о личной жизни актрисы и как ее известные друзья могли повлиять на полет в космос
Юлия Пересильд: что известно о личной жизни актрисы и как ее известные друзья могли повлиять на полет в космос
Путин подписал указ об учреждении Дня отца в России
Путин подписал указ об учреждении Дня отца в России
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Роспотребнадзор дал рекомендации по восстановлению памяти после COVID-19
В воскресенье Пулково работает без отмен и задержек
Ученый Латэм: COVID-19 мог эволюционировать в 2012 году в теле китайского шахтера
Эпидемиолог назвал условие для введения нового локдауна в России
Коллега погибшего артиста в Большом рассказал о причине трагедии
В Лужском районе пожар унес жизнь одного человека
Маршрутка попала в ДТП в Тосненском районе
В Петербурге резко выросло число желающих привиться от ковида