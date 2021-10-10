Ученый Латэм: COVID-19 мог эволюционировать в 2012 году в теле китайского шахтера

В том же месте через год после инцидента специалисты обнаружили ковид летучих мышей, который на 96% идентичен ковиду. Фото: pixabay.com

В том же месте через год после инцидента специалисты обнаружили ковид летучих мышей, который на 96% идентичен ковиду. Фото: pixabay.com

Ковид мог эволюционировать в теле инфицированного в 2012 году китайского шахтера. Об этом заявили ученые.

Так, вирус мог эволюционировать и пережить много десятков мутаций, если долго находился в теле одного человека. Об этом сообщает Telegraph .

Десятилетия уместились примерно в полгода. Такая эволюция произошла внутри легких шахтеров после непонятной болезни в 2012 году, и произошла утечка вируса из медицинского образца, полученного от шахтеров, инфицированных в ходе вспышки.

Девять лет назад у шести шахтеров, которые чистили помет летучих мышей в китайской провинции Юньнань, обнаружили болезнь, похожую на пневмонию. Три человека умерли, три лечились до полугода.

В том же месте через год после инцидента специалисты обнаружили ковид летучих мышей, который на 96% идентичен ковиду.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что привитые от ковида крайне редко попадают в реанимацию, но бывают и такие случаи.