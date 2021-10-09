Мясников рассказал, почему привитые от коронавируса могут попасть в реанимацию

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что привитые от ковида крайне редко попадают в реанимацию, но бывают и такие случаи.

«Вакцина не эликсир бессмертия, если речь идет о пожилом человеке с серьезными болезнями, с онкологией. При этом он может быть вакцинирован тремя дозами. Всегда тяжелый пациент умирает от инфекции», — приводит его слова «Вечерняя Москва».

Он отметил, что если с тяжелым течением коронавируса в реанимации попал более молодой человек, то, вероятно, дело не в вирусной, а в бактериальной пневмонии.

С начала пандемии в России выявлено 7 746 718 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 215 453 летальных исхода, выздоровели 6 840 845 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что население страны еще не адаптировалось к новой болезни, из-за чего переводить ее в разряд «привычных» пока рано. Об этом рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.