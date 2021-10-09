Названы две причины роста смертности от коронавируса в России

Население страны еще не адаптировалось к новой болезни, из-за чего переводить ее в разряд «привычных» пока рано. Об этом рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

По ее словам, резкий рост заболеваемости и смертности от COVID-19 в России вызван тем, что люди перестали соблюдать санитарно-эпидемиологические правила и перевели вирус в разряд привычных, а также с более тяжелыми последствиями CoViD-19.

Врач отметила в интервью радио Sputnik, что ситуация с COVID-19 была бы значительно лучше, если бы люди продолжали соблюдать необходимые меры и ограничивали свои контакты.

Напомним, в России за минувшие сутки коронавирус выявили у 27 246 человек. Побороть болезнь не смогли 936 человек, 20 566 пациентов выписали из больниц после выздоровления.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученый предупредил о более высокой смертности от COVID при ожирении.