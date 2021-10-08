Ученый предупредил о более высокой смертности от COVID при ожирении

Ученый предупредил о более высокой смертности от COVID при ожирении
Лишний вес способствует развитию других хронических заболеваний. Фото: pixabay.com

Люди с ожирением переносят COVID-19 гораздо тяжелее, чем те, кто не имеет проблем с лишним весом. Об этом рассказал советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

По его словам, риск смерти при таком заболевании увеличивается на 45%. Кроме того, наличие ожирения повышает риск госпитализации на 115%, такие пациенты на 70% чаще, чем имеющие нормальный вес, попадают в реанимацию.

Как сообщили «РИА Новости», ученый отметил, что пациенты в возрасте 35-45 лет умирают в шесть раз чаще по сравнению с больными того же возраста, не имеющих проблем с весом. Ожирение в возрасте 25-30 лет увеличивает риск смерти в 12 раз.

Напомним, в России за минувшие сутки коронавирус выявили у 27 246 человек. Побороть болезнь не смогли 936 человек, 20 566 пациентов выписали из больниц после выздоровления.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге среди госпитализированных с COVID 8-10% составляют вакцинированные.

коронавирусная пандемия ожирение смертность


 

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