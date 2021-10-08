В Петербурге среди госпитализированных с COVID 8-10% составляют вакцинированные

В Петербурге среди госпитализированных с COVID 8-10% составляют вакцинированные
В Петербурге продолжается вакцинация от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

В Петербурге число вакцинированных от COVID-19 пациентов, которые находятся в стационарах, составляет от 8 до 10%. Об этом рассказал председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

По его словам, вакцинация снижает риск летального исхода не менее чем в 20 раз.

Лисовец отметил на пресс-конференции в ТАСС, что вакцинированные, которые умерли от коронавируса и с вирусом, по словам чиновника, тоже есть. Среди них 90% — это жители в возрасте 60 лет и старше.

Напомним, в России за минувшие сутки коронавирус выявили у 27 246 человек. Побороть болезнь не смогли 936 человек, 20 566 пациентов выписали из больниц после выздоровления.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что почти 48 млн россиян привились хотя бы одной дозой вакцины.

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