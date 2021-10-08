Почти 48 млн россиян привились хотя бы одной дозой вакцины

Голикова сообщила, что для достижения коллективного иммунитета в России должно быть привито не менее 80% взрослого населения. Фото: Кремль

Голикова сообщила, что для достижения коллективного иммунитета в России должно быть привито не менее 80% взрослого населения. Фото: Кремль

В России порядка 47,8 миллиона человек привились хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса. Обе прививки сделали 42,4 миллиона россиян.

Об этом 8 октября сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, вакцинация играет большую роль в снижении смертности от коронавируса. На сегодняшний день число россиян, получивших хотя бы один компонент вакцины, составило 47,8 миллиона человек, из которых 42,4 миллиона вакцинировались полностью. Около 2,1 миллиона россиян прошли ревакцинацию.

Для достижения коллективного иммунитета в России должно быть привито не менее 80% взрослого населения. Также нужно вакцинировать 7,6 миллиона россиян, которые прошли вакцинацию или переболели более полугода назад.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что от COVID-19 в России умерло 209 752 человека.